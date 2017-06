Bazar GOW OKU Diserbu Ibu-Ibu. Tidak Sampai 30 Menit Semua Produk Ludes

Laporan wartawan Sriwijaya Post, Leni Juwita

SRIPOKU.COM, BATURAJA - Bazar yang digelar ibu-ibu GOW di halaman Rumah Kabupaten Juamt (16/6/2017) diserbu ibu-ibu bahkan tidak sampai 30 menit semua produk di pasar murah ludes.

Ketua GOW OKU Dra Hj Indrawati MH didampingi Sekretaris GOW Ir Hj Tri Aprianingsih mengatakan, sebelum bazar ibu-ibu dari berbagai organisasi wanita se-Kabupaten OKU mengikuti kajian Alquran bersama Ustad Zulfan Baron.

Kemudian dilanjutkan bazar yang digelar GOW (Gabungan Organisasi Wanita) yang dihadiri Penasihat GOW OKU Hj Badiar Dewi Kuryana, Hj Henny Johan ST, Ketua DWP OKU Hj Nurdiah Marwan SIP MM.

Ketua GOW OKU Dra Hj Indrawati MH mengatakan acara ini merupakan agenda rutin GOW Kabupaten OKU setiap bulan Ramadhan.

Khusus untuk bazar ini GOW berkerjasama dengan mitra seperti Bulog Sub Divre III yang menjual daging sapi dengan harga Rp 80 ribu per kg, bawang putih Rp 30 ribu per kg.

Kemudian Sumatera Mart, Toko Usaha Baru, menjual sembako murah, gula pasir Rp 10 ribu per kg, tepung terigu, minyak goreng semuanya di bawah harga pasar.

Kemudian ikut serta ibu-ibu Bhayangkari, Persit Kartika Chandra Kirana Cabang OKU.

Di pasar murah itu juga dijual pakaian layak pakai yang hasil penjualannya akan dibelikan untuk sembako pada kegiatan bakti sosial yang akan diselenggarakan Minggu (18/6/2017) mendatang.