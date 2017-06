Dewi Sandra: Pentingnya Jalani Pola Hidup Sehat

SRIPOKU.COM , JAKARTA - Artis peran yang juga vokalis, Dewi Sandra, berpendapat setiap orang memiliki risiko terkena kanker. Karena itulah setiap orang perlu menjalani pola hidup sehat.

"I think it's not about my awareness tapi kita semua. Mau sesehat apa tapi kanker selnya pasti ada di diri kita. Tapi apa yang men-trigger kanker itu," ujarnya saat ditemui di Wardah Ramadhan Gathering di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Rabu (14/6/2017).

Faktor-faktor pemicu itu bisa saja datang dari apa yang dikonsumsi, gaya hidup serta lingkungan yang kurang bersih.

"Mungkin toilet yang kurang bersih, sexual habit yang membahayakan, makanan. Karena yang muda-muda, anak kecil itu karena junk food, soda, makanan banyak yang penuh obat-obatan," katanya.

"Ditambah lifestyle yang kurang baik trigger-nya banyak jadi jangan lalai untuk selalu menjaga," imbuh pemain Haji Backpacker itu.

Dewi pun mengajak masyarakat untuk menjaga kesehatan dan kebersihan. Terlebih hal ini juga merupakan perintah agama.

"Di Islam juga kita diajarkan untuk menjaga kesehatan, apa pun siapa pun. Kita juga harus luruskan niat untuk berlaku baik. Saya enggak bilang saya paling suci atau paling lurus niatnya, enggak. Tapi saya berusaha untuk memperbaiki diri supaya kita diampuni dari cobaan-cobaan seperti ini," jelasnya.

Penulis: Dian Reinis Kumampung

