20 Hari Operasi Antik, Polda Sumsel Amankan 2,5 Kg Sabu dan 13 Kg Ganja

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Selama bulan suci Ramadhan 1438 H, Direktorat Narkoba Polda Sumsel berhasil mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu sebanyak 2,5 kilogram dan ganja 13 kilogram dari 22 tersangka yang ditangkap.

Kapolda Sumsel, Irjen Pol Agung Budi Maryoto, mengatakan dari 22 tersangka yang berhasil dibekuk diantaranya merupakan Target Operasi (TO) sebanyak 3 kasus, sementara yang tidak masuk Target Operasi Non TO sebanyak 13 kasus.

Pengungungkapan kasus itu dilakukan selama 20 hari mulai dari 27 Mei sampai 15 Juni 2017 dengan tajuk Operasi Antik, yang dipimpin oleh Direktur Narkoba Polda Sumsel, Kombes Pol Tommy Aria Dwianto; Waka Ops, Wadir AKBP Amazona Pelamonia dan Kasatgas Ops AKBP HM Syeh Kopek.

"Memang peredaran narkoba di Sumsel masih tinggi. Tapi kita berkomitmen untuk memberantas peredaran narkoba," katanya, saat ungkap kasus di Mapolda Sumsel, Rabu (15/6) sore.

Selain pengungkapan kasus, dikatakan Agung, Polda Sumsel yang bekerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) Provinsi Sumsel juga turut mengamankan barang bukti narkoba dari lembaga permasyarakatan di Palembang.

Adapun barang bukti hasil dari penggeledahan lembaga pemasyarakatan (Lapas) Merah Mata Palembang yakni, sabu seberat 134,32 gram, serbuk extasy 85 butir, extasy 39 butir, happy five 8 butir.

"Sudah kita tetapkan tiga tersangka. Selain itu, kita juga turut mengamankan barang bukti puluhan handphone di lembaga permasyarakatan," ujarnya.

Agung mengatakan, secara keseluruhan pelaku yang tertangkap merupakan pengedar narkoba dan sebagian besar tersangka pernah tersangkut kasus yang sama.

Untuk barang bukti narkoba baik sabu-sabu maupun ganja kering berasal dari Kota Aceh. Seluruhnya akan dikenakan pasal 114 subsider 112 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman kurungan maksimal 20 tahun atau pidana mati.

"Dengan hasil yang memuaskan ini, saya mengapresiasi kinerja anggota yang berhasil mengungkap peredaran narkoba di wilayah hukum Polda Sumsel. Namun itu artinya juga dengan banyaknya tangkapan ini, wilayah Sumsel masih tinggi pengedar dan pemakai narkoba. Untuk itu kita harus terus bekerja keras memerangi narkoba," tegasnya.