Sempat Bikin Geger, Afi Akhirnya Minta Maaf Karena Plagiat, Tapi Ada Hal Mengejutkan Ia Ungkap

SRIPOKU.COM--Sempat bikin geger tanah air dengan tulisannya 'agama warisan' dan 'belas kasih dalam agama kita'.

Afi Nihaya Faradisa akhirnya minta maaf.

Remaja berusia 18 tahun itu mengakui jika tulisannya ada yang ia copas.

Permintaan maaf Afi ia unggah di instagram pribadinya dengan judul 'This Is My Apology'.

Bahkan, ia membagikan dua permintaan maaf.

Satu ucapan permohonan maaf, satu terkait banyaknya akun yang mengatasnamakan dirinya.

Asa Firda Nihaya, pemilik akun Afi Nihaya Faradisa (Kompas TV)

Dalam tulisannya, Afi secara jujur jika ia mengcopas tulisan akun Mita Handayanti tanpa mencantumkan sumber asli.

Dalam caption postingan tersebut Afi mengatakan dirinya meminta maaf karena telah menyalin beberapa paragraf dari tulisan Mita Handayani tanpa mencatumkan sumber.

Kemudian tulisan itu ia tambahkan dengan beberapa opini atau gagasan pribadinya dan diberi judul “Belas Kasih dalam Agama Kita”.

Afi pun mengaku bersalah dan sudah meminta maaf kepada Mita Handayani jauh sebelum ramai isu plagiarisme di media.