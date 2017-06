Korupsi Pajak Hotel, Mantan Kasi Penagihan Dispenda Palembang Dituntut 8 Tahun Penjara

SRIPOKU.COM, PALEMBANG--Diduga terlibat tindak pidana korupsi membuat Mantan Kepala Seksi (Kasi) Penagihan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Palembang, Erfan Kusnandar SE (42), dituntut pidana penjara selama 8 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Iskandar Alam, dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Palembang, Selasa (13/6).

Dalam sidang yang digelar, JPU mewajibkan terdakwa yang diketahui warga Komplek Bumi Mas Indah Blok B2, RT 35/02, Kelurahan Tanah Mas, Kecamatan Talang Kelapa Palembang ini, dengan denda 50 juta subsider 1 tahun penjara dan uang pengganti sebesar Rp 1 miliar atau penjara selama 1 tahun.

"Perbuatan terdakwa Efran membuat negara mengalami kerugian sebesar Rp 2,1 M, lebih. Karena tidak menyetorkan uang pajak hotel. Terdakwa telah melanggar pasal 2, pasal 3 Undang-Undang No 31 tahun 1999 diubah dengan Undang- Undang No 20 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang- Undang RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang-Undang pencucian uang dalam pasal 3 No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Dan uang sebesar 700 juta lebih dan mobil terdakwa disita untuk negara," ungkap JPU.

Usai mendengarkan tuntutan dari JPU, majelis hakim yang diketuai Tobing SH mempersilahkan kuasa hukum terdakwa untuk menyiapkan nota pembelaan pada persidangan selanjutnya.

"Sidang ditutup dan akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan nota pledoi dari kuasa hukum terdakwa,"kata Majelis Hakim.