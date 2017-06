Kalahkan Kanker Stadium 4, Hanya Dengan Pakai Bahan Rumahan Ini, Simak videonya

SRIPOKU.COM-- Beberapa minggu terakhir ini banyak berita kematian yang disebabkan oleh virus yang mematikan yakni kanker.

Kanker merupakan pembunuh nomor satu di Indonesia. Baru-baru ini berita kematian datang menimpa dunia selebritis.

Aktris multi talenta Julia Perez Meninggal dunia akibat terkena kanker serviks. Sebelumnya aktris Yana Zein juga meninggal dunia akibat kanker payudara yang ia derita.

Dan yang paling baru datang dari aktris Ririn Ekawati. Suami Tercinta Ririn Ekawati yang seorang mualaf Ferry Wijaya meninggal dunia akibat terkena kanker darah atau leukemia.

Untuk mengobati penyakit kanker ini sangat lah sulit dan membutuhkan biaya yang tidaklah sedikit. Tapi bukan berarti penyakit ini sudah tidak bisa lagi disembuhkan. Bahkan obat yang digunakan sesungguhnya tidak semuanya harus mahal.

Seperti yang dialami pria ini. ia berhasil mengalahkan kanker yang diderita hanya dengan soda kue.

Ya, soda kue yang biasa dipakai ibu-ibu untuk membuat kue di dapur itu.

Pria ini berbagi pengalaman yang ia unggah melalui video. Ia ingin berbagi pengalaman dan ingin membantu sesama penderita penyakit yang mematikan ini.

Pria bernama Vernon di Amerika Serikat itu, menunjukkan bagaimana ia membuat ramuan soda kue yang dicampur dengan molasses atau sirup maple.

Pengalamannya sembuh dari sakit kanker dimuatnya di artikel My Dance With Cancer, My Story di website phkillscancer.com.