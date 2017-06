Heboh! Julia Perez Meninggal, Dua Aktor Asal India Ungkapkan Hal yang Tak Diduga-Duga

SRIPOKU.COM--Duka mendalam ternyata tak hanya dirasakan seleb tanah air.

Kabar kepergian Jupe ternyata juga mengundang kesedihan bagi seleb asal India.

Pernah bertemu dan bekerja bersama Jupe, Ravi Bathia dan Shaheer Sheikh menyampaikan pesan terdalamnya untuk pelantun 'Belah Duren' itu.

Siapa sangka, dalam laman Instagram pribadinya Ravi Bathia juga mengunggah fotonya bersama Jupe.

Tak lupa, bintang 'Jodha Akbar' itu juga menyampaikan pesan terdalamnya.

Selain mengungkapkan jika Jupe telah berada di tempat terbaik, ia juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga besar Jupe.

"May your soul Rest In Peace Julia Perez. She has moved to a better place, free from pain and suffering. My heartedly condolences to the family members."

Tak hanya Ravi, diberitakan Kompas.com, Shaheer Sheikh juga mengungkapkan kesedihannya dalam acara Pesbuker ANTV, Sabtu (10/6/2017).

"Dia wanita kuat. Dia ceria terus ya. She is a very good friend. All her friend tell me that she is a very good friend. When this happend i feel that, life is too short, be nice to everyone, be a good person, i’m sure, she is in the good place," kata Shaheer.

Pertemuan terakhirnya bersama Jupe di pernikahan Nabila Syakieb membawa kesan baik bagi Shaheer.

Bahkan, ia pun mengungkapkan alasan berpulangnya Jupe di Bulan Ramadan.

"Terakhir bertemu satu tahu lalu di nikahan Nabila Syakieb, dia senyum dan dia orang yang baik, karena itu dia meninggal di bulan Ramadhan," ucapnya.

