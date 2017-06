Luna Maya Ikut Naik Mobil Jenazah Antar Julia Perez ke Rumah Duka, Ini yang Ada di Pikirannya!

Laporan wartawan Sripoku.com, Pairat

SRIPOKU.COM -- Kabar kematian Julia Perez, Sabtu (10/6/2017) dirasakan mendalam oleh artis cantik Luna Maya.

Kesedihan diungkapkan Luna Maya saat berada di dalam ambulans ketika menghantarkan pelantun 'Belah Duren' itu ke peristirahatan terakhirnya.

Luna Maya (instragram/lunamaya)

Ungkapan kesedihan Luna Maya terlihat jelas lewat lewat postingan di akun instagramnya :

@lunamaya: My Dear @juliaperez hari ini aku mengantar kamu ke peristirahatan terakhir km, di mbl jnzah aku mikir, mikir betapa kuatnya kamu, kamu hebat pe!

Aku sedih tapi di sisi lain aku iklas karena mungkin menurut Allah uda saatnya kamu pulang.

Berakhir sudah penderitaan kamu , Kita di sini bakal kangen ketawa km, canda km, curhat km. You will be missed Jupe!

Selang berapa menit postingan sahabat Julia Perez ini pun membuat netizen haru seraya turut mendoakan kepergian mantan kekasih pesepak bola Ganston Castano ini

@nadiaakhh: semoga dilapangkan dosanya dan diterima di sisi-Nya

@cacanoor: Innalillahiwainailahirojiun semoga Jupe diterima di sisi Allah, Allah sayang sama Jupe

@plester01: Rencana Allah bukanlah terencana kita, semoga amal ibadah Jupe diterima Allah.

Tidak ada yang tahu kapan kematian itu akan datang. Selamat jalan Julia Perez! (sripo/ira)