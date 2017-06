Mengejutkan, Hasil Sementara Pemilu Inggris, Poundsterling Terpuruk

SRIPOKU.COM- Mata uang Inggris, sterling, turun 2 sen dibanding dollar AS setelah hasil sementara pemilu Inggris di Kamis waktu setempat, atau Jumat waktu Indonesia secara mengejutkan memberatkan posisi PM Inggris Theresa May.

Hasil sementara pemilu Inggris memperlihatkan, May kehilangan suara mayoritas di parlemen Inggris.

Pada jumat pagi ini, sterling diperdagangkan turun 1,5 persen dari 1,27 dollar AS per sterling, beberapa saat setelah proyeksi hasil pemilu disiarkan di televisi Inggris. Sterling juga terkoreksi 1,7 persen ke 88,02 pence per euro.

"Menggantungnya posisi parlemen merupakan hasil buruk bagi pasar, sebab akan menimbulkan ketidakpastian pada pembahasan Brexit," kata Craig Erlam, analis pasar dan broker Oanda di London.

"Sterling rapuh dan bisa kembali terpuruk," lanjutnya.

Penulis: Aprillia Ika

Sumber: Reuters

Berita Ini Sudah Diterbitkan di Situs http://bisniskeuangan.kompas.com/ dengan Judul:

Hasil Sementara Pemilu Inggris Mengejutkan, Poundsterling Terpuruk