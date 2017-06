Ditemukan, Kerangka Wanita dari Abad ke-14 Dalam Posisi Melahirkan Dalam Kubur

SRIPOKU.COM - Sebuah fenomena melahirkan dalam kubur ditemukan dalam kuburan abad ke-14. Fenomena langka ini yang dikenal dengan nama postmortem fetal extrusion ini terjadi karena tekanan gas dalam tubuh yang membusuk mendorong janin keluar dari tubuh ibu.

“Dalam kasus ini, kita menemukan pengeluaran parsial dengan janin berusia 38 hingga 40 minggu. Janin tersebut ditemukan masih utuh di dalam jalan lahir,” kata Deneb Cesana dari University of Genova.

Sebenarnya, sisa tulang dan tengkorak wanita tersebut dan bayinya telah ditemukan di komplek arkeologis Ospedale di San Nicolao di Pietra Colice pada tahun 2006 bersama dengan dua orang lainnya yang berusia 12 dan tiga tahun ketika meninggal.

Namun, baru kali ini sisa tulang mereka diinvestigasi.

Dipimpin oleh Cesana, Ole Jørgen Benedictow, seorang sejarawan wabah di University of Oslo, dan Raffaella Bianucci, seorang bioantropologis di University of Warwick in England, laporan mengenai penelitian ini dipublikasikan dalam jurnal Anthropological Science.

Fabrizio Benente, seorang arkeolog dari University of Genova yang tidak terlibat dengan penelitian tersebut, tetapi memimpin kampanye penggalian tersebut, mengatakan, wanita tersebut ditemukan berbaring miring. Sementara itu, di sisi kirinya ada dua individu muda yang belum diketahui jenis kelaminnya.

Dia melanjutkan, ini adalah satu-satu kuburan bersama yang ditemukan di sana. Yang lainnya sendiri-sendiri.

Mayat-mayat tersebut dikubur bersamaan di dalam tanah pada abad ke-14 ketika pandemi Wabah Hitam tiba di genoa pada tahun 1348. Para peneliti menduga bahwa wanita tersebut dan kedua anak-anak yang dikubur bersama meninggal karena wabah tersebut.

Dugaan ini kemudian dikonfirmasikan oleh analisa Bianucci yang menemukan bahwa wanita tersebut, janin yang dikandungnya, dan anak berusia 12 tahun itu teruji positif untuk antigen F1 dari Yersinia pestis, bakterium yang menyebabkan Wabah Hitam.

“Ini adalah bukti pertama mengenai infeksi Y. Pestis pada abad ke-14 di Liguria,” ucap Bianucci.