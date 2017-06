Minta Doa dan Support-nya, Julia Perez Jalani Operasi Organ Pencernaan

Dibutuhkan donor darah A+ kondisi badan harus fit, pendonor cewek tidak boleh yg lg datang bulan. URGENT MALAM INI langsung datang aja ke PMI senen alamat: PMI kramat senen Jalan Kramat Raya no.47 Kramat , senen, jakarta Pusat Jangan lupa tunjukan form ini pada saat di PMI ( Julia Perez ) bantu broadcast ????????????

A post shared by Ruben Onsu (@ruben_onsu) on Jun 7, 2017 at 7:24am PDT