Yang Benar Insya Allah atau In Sha Allah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG-Meski isu ini sudah lama. Namun hingga kini kerap menimbulkan pro kontra.

Penyebutan atau lebih tepatnya penulisan yang benar apakah In Syaa Allah, Insyaa Allah atau In Sha Allah.

Nah, kata terakhir muncul belakangan, ketika Insyaa Allah sudah lazim digunakan dalam ejaan bahasa Indonesia.

Namun muncul perdebatan yang sebenarnya sudah berlangsung cukup lama bahkan di dunia maya atau online dan digital sudah menjadi diskusi hangat sekitar 2 atau tiga tahun lalu.

Bahkan ada yang memasang gambar Dr Zakir Naik sang Ulama Jenius bahwa yang benar adalah In Sha Allah, bukan Insya Allah.

Namun belakangan hal itu dibantah oleh yang bersangkutan bahwa tidak pernah mengeluar kalimat itu.

Zakir Naik never said anything on how to spell InshaAllah...Please don't spread wrong information without any Official confirmation.

— Zakir Naik Fans (@zakirnaikfans) November 19, 2012, demikian bantahannya.

Kata ini juga tertulis di dalam Al-Qur'an, tertulis bagi Muslim bahwa merupakan hal yang dilarang mengucapkan suatu hal yang akan dilakukan pada masa depan (berjanji) tanpa mengucapkan In sya' Allah.

Apakah Insyaa Allah yang benar atau kan justru In Sha Allah?

Penggunaan In sya' Allah sesuai dalil pada Al-Qur'an surat Al Kahfi:

“

...dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu: “Sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi, kecuali (dengan menyebut): “In sya' Allah” dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa dan Katakanlah: “Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini”. (Al Kahfi 18:23-24)

MARI KITA KUPAS:

1. Kata in shaa Allah, yang mengacu pada Bahasa Inggris.

Sebab dalam Bahasa Inggris, hurup Arab syin ditulis sh (s+h), sementara dalam bahasa Indonesia, hurup Arab syin ditulis sy (s+y).

Dan orang Arab yang menulis dalam bahasa Inggris, tentu akan menulis hurup Arab syin dengan sh (s+h). "Faktanya. sangat sedikit orang Arab yang bisa berbahasa Indonesia." Sehingga di luar yang lebih populer dengan tulisan In Sha Allah.(oleh:Syarifuddin Abdullah)

2. Kata In Sya atau Insya Allah mengcau pada Bahasa Indonesia.

Penulisan Insya Allah juga tidak salah. Ustad Felix dalam Fellixsiauw juga berpendapat sama. Huruf Syin dalam bahasa Arab ditulis dengan ejaan Indonesia Syin,,,jadi ditulis In Syaa atau Insyaa Allah.

"Sementara dalam ejaan Bahasa Inggris Syin ditulis Sh, maka mereka lebih menulisnya dalam tulisan LaTIN In Shaa (In Shaa Allah)."

"Jadi klo tulis “In Syaa Allah”, Insya Allah atau “In Shaa Allah” bacanya sama saja dan artinya sama aja, yaitu “bila Allah menghendaki”, jadi nggak ada arti lainnya. Hanya saja saya pribadi lebih suka mentransliterasikan lebih simpel dan sesuai transliterasi bahasa Indonesia, jadi Insya Allah.... " ujar Ustad Fellix.(Ustadz Fellix/Syarifuddin Abdullah/Kompasiana/berbagai Sumber)

Namun, kita ini di Indonesia akan lebih memilih Insyaa Allah karena memang sesuai kaidah bahasa Indonesia.

SEMOGA tidak lagi saling menyalahkan atau merasa paling benar. Karena penulisan itu, semuanya benar, sesuai kaidah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

SEMOGA kita semua sama-sama saling memahami, saling menghargai tanpa saling MENGGURUI, karena kita adalah mahluk yang penuh alfa dan khilaf.

Mengenai bagaimana standar baku trans-literasi, ini kembali kepada aturan bahasa penerima. Jika kita hendak menuliskan kalimat Insyaa Allah, dalam bahasa latin Indonesia, berarti kita perlu merujuk bagaimana standar trans-literasi dalam bahasa kita.

Sebaliknya, ketika kita hendak menulisnya dalam bahasa inggris, standar trans-literasiya harus mengikuti bahasa mereka.

Di sinilah, sebenarnya tidak ada standar yang berlaku secara internasional. Untuk itu pada prinsipnya adalah bagaimana masyarakat bisa memahami dan mengucapkannya dengan benar.

KINI Tinggal lagi bagaimana kita mengucapkannya dan menjalani kalimat yang kita ucapkan itu dengan amanah. Insyaa Allah....