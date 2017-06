Shadaqoh Menghindarkan Musibah dan Pahala Sangatlah Besar

Oleh: H. Hendra Zainuddin. M.Pd.I

(Pimpinan/Pengasuh Pesantren Aulia Cendekia Talang Jambe Palembang)

SRIPOKU.COM -MUNGKIN ada baiknya selama bulan suci Ramadan tahun kita membaca karya al-Faqih Abu Laits as-Samarqandi berjudul Tanbihul Ghafilin. Salah satu bab dalam kitab ini dikisahkan bahwa suatu ketika Nabi Isa As berjalan-jalan melewati sebuah desa dan di desa itu ada seorang tukang penatu, kemudian beberapa penduduk desas mengeluh: "Wahai Nabi Isa As!, tukang penatu itu sering merobekkan pakaian kami lalu ditahannya. Maka tolong do'akanlah kepada Allah agar ia tidak membawa bungkusan itu ke rumahnya." Nabi Isa As lalu berdo'a, "Ya Allah semoga ia tidak bisa membawa bungkusan pakaian itu ke rumahnya". Tidak lama kemudian tukang penatu itu pergi untuk mengambil pakaian dari para pelanggangnya dan membawa tiga potong roti. Kemudian seorang ahli ibadah di gunung datang memberi salam kepada tukang penatu seraya berkata, "Apakah kamu mempunyai roti untuk diberikan kepadaku, agar aku bisa mencium baunya, karena telah sekian lama aku tidak makan roti". Tukang penatu itu memberikan sepotong roti kepada ahli ibadah. Maka ahli ibadah itu berkata: "Wahai tukang penatu, semoga Allah mengampuni dosamu dan membersihkan hatimu". Tukang penatu itu memberikan sepotong roti lagi dan ahli ibadah itu berkata: "Wahai tukang penatu, semoga Allah membangunkan istana untukmu di surga".

Kemudian tukang penatu itu sore harinya pulang dengan selamat, sehingga orang-orang desa berkata: "Wahai Nabi Isa As, tukang penatu itu pulang dengan selamat". Nabi Isa AS bersabda: "Panggillah dia ke sini" Kemudian tukang penatu itu datang menghadap, Nabi Isa As bertanya: "Hai tukang penatu, apa yang kamu lakukan hari ini ?" Ia menjawab, "Saya didatangi oleh orang ahli ibadah yang dari gunung itu dan ia meminta makanan, maka saya beri potong roti dan ia mendoakan saya." Nabi Isa As bersabda: "Berikanlah kepadaku bungkusan yang kamu bawa itu, aku ingin melihatnya". Kemudian ia menyerahkannnya. Beliau langsung membukanya dan didalamnya ada ular hitam yang mulutnya diikat dengan tali besi, kemudian Nabi Isa As bersabda: "Wahai ular hitam", ular menjawab: "Ada apa Nabiyullah". Beliau bersabda: "Bukankah kamu diutus untuk mencelakakan orang ini?" Ular menjawab "Benar, akan tetapi ketika ia didatangi seorang yang ahli ibadah di gunung itu dan meminta makanan kepadanya, ia memberinya. Pada setiap potong roti yang ia berikan, ahli ibadah itu senantiasa berdo'a untuk kebaikan tukang penatu itu dan malaikat mengamininya. Kemudian Allah Swt mengutus malaikat untuk mengekang mulutku dengan tali besi". Nabi Isa As lalu bersabda,"Perbaikilah tingkah lakumu, dosa-dosamu telah diampuni karena berkah sedekahmu kepada ahli ibadah".

Dari kisah di atas dapat disimpulkan bahwa pahala amal sedekah itu sangatlah besar. Do'a Nabi Isa As tidak mempan atas seorang penatu karena amalan sedekahnya. Ini merupakan pelajaran penting bagi kita semua bahwa sedekah berfungsi sebagai penolak bencana. Oleh karena itu, sungguh satu kesalahan apabila ada seseorang yang merasa rugi dengan bersedekah. Memang secara kasat mata atau secara ekonomi bahwa dengan bersedekah harta kita atau uang kita semakin berkurang.

Padahal dibalik itu rahasia Allah melipatgandakan amalan sedekah. Salah satunya adalah dapat menolak bencana. Bisa dibayangkan jika kita enggan bersedekah, bisa jadi bencana menimpa kita, maka berapa banyak kerugian yang diderita yang harus dikeluarkan.



Agar sedekah membawa banyak manfaat dan dapat berlipat ganda amal ibadahnya, hendaknya kita memperhatikan perilaku yang dapat membesarkan sedekah disisi Allah Swt. Artinya, harta/uang yang disedekahkan berasal dari harta yang halal. Bersedekah juga tidak harus menunggu kita mempunyai banyak harta dulu baru mau bersedekah. Berapapun harta yang kita miliki sekalipun sedikit, dari harta itu kita dapat melakukan sedekah kepada orang lain. Namun yang terpenting kita bersegera mengeluarkan sedekah karena khawatir keburu dipanggil Allah (datang kematian). Hal ini mengandung arti bahwa kita tidak boleh menunda-nunda sedekah, karena kita tidak dapat menjamin sampai kapan umur kita. Apabila kita telah dipanggil, maka amalan sudah tertutup, harta yang kita tinggalkan tidak dapat lagi memberi manfaat kepada kita.

Orang yang bershadaqah menunjukkan bahwa dirinya adalah orang yang mampu berbagi dengan sesama. Orang yang bershadaqah, ia akan terhindari dari segala musibah. Ada yang mengatakan bahwa shadaqah itu menutup 76 pintu kejahatan. Dalam suatu riwayat dari Abu Dzarr Al-Ghiffari ra, di mana ia berkata, “Tidak ada di atas permukaan bumi ini suatu shadaqah yang dikeluarkan sebelum melepaskan 70 belenggu setan yang semuanya mencegah untuk shadaqah”.

Ibnu Hajar Al Haitami mengumpulkan ratusan hadits mengenai keutamaan shadaqah dalam sebuah kitab yang berjudul Al Inaafah Fimaa Ja’a Fis Shadaqah Wad Dhiyaafah, meskipun hampir sebagiannya perlu dicek keshahihannya. Banyak keutamaan ini seakan-akan seluruh kebaikan terkumpul dalam satu amalan ini, yaitu sedekah. Maka, sungguh mengherankan bagi orang-orang yang mengetahui dalil-dalil tersebut dan ia tidak terpanggil hatinya serta tidak tergerak tangannya untuk banyak bersedekah. Di antara keutamaan bershadaqah, antara lain;

Pertama, sedekah dapat menghapus dosa. "Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api." (HR. Tirmidzi).

Kedua, orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari akhir.

Ketiga, sedekah memberi keberkahan pada harta. "Harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya." (HR. Muslim).

Keempat, Allah melipatgandakan pahala orang yang bersedekah. “Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat-gandakan (ganjarannya) kepada mereka; dan bagi mereka pahala yang banyak.” (Qs. Al Hadid: 18).

Kelima, terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah. “Orang memberikan menyumbangkan dua harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga: "Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan”. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan shalat, ia akan dipanggil dari pintu shalat, yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad, jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah akan dipanggil dari pintu sedekah." (HR. Bukhari).

Keenam, sedekah akan menjadi bukti keimanan seseorang. Ketujuh, sedekah dapat membebaskan dari siksa kubur. "Sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur." (HR. Thabrani). Kedelapan, sedekah dapat mencegah pedagang melakukan maksiat dalam jual-beli. "Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa keduanya hadir dalam jual-beli. Maka hiasilah jual-beli kalian dengan sedekah." (HR. Tirmidzi). Dan kesepuluh, orang yang bersedekah merasakan dada yang lapang dan hati yang bahagia. “Perumpamaan orang yang pelit dengan orang yang bersedekah seperti dua orang yang memiliki baju besi, yang bila dipakai menutupi dada hingga selangkangannya. Orang yang bersedekah, dikarenakan sedekahnya ia merasa bajunya lapang dan longgar di kulitnya. Sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Sedangkan orang yang pelit, dikarenakan pelitnya ia merasakan setiap lingkar baju besinya merekat erat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkannya namun tidak bisa." (HR. Bukhari)

Subhanallah, itulah keistimewaan yang dapat kita peroleh dari shadaqah. Tapi, terkadang banyak orang melalaikan salah satu perintah yang satu ini. Padahal, bukan hanya bentuk ibadah saja kepada Allah, melainkan shadaqah juga sebagai penjaga bagi dirinya selama hidup di dunia ini. Segala musibah, baik yang datang dari setan, maupun dari manusia yang bertingkah seperti setan, akan terhindari dari diri kita. Mari “mumpung” di bulan yang penuh ampunan ini kita sisihkan sebagian harta kita untuk bershadaqah agar kita terhindar dari musibah dan sekaligus menjadi investasi kita di akhirat nanti. (*)