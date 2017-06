Qatar Vs Saudi Masih Panas, Harga Minyak Kini Menguat

SRIPOKU.COM, NEW YORK - Harga minyak kembali menguat pada Selasa (6/6/2017) waktu setempat setelah sebelumnya sempat tergelincir di level 47 dollar AS per barel akibat tekanan memanasnya suasana di Timur Tengah.

Pada perdagangan Selasa, harga minyak mentah AS, CLcv1 naik 1,35 persen ke level 48,04 dollar AS per barrel. Sementara minyak emntah Brent LCOcv1 naik 0,95 persen ke level 49,94 dollar AS per barrel.

Yield tresuri AS dan dollar turun dan bursa saham dunia juga turun akibat ketidakpastian politik di berbagai belahan dunia yang membuat investor lebih memilih aset safe haven seperti yen dan emas.

Yen dan emas menguat seiring akan diperdengarkannya testimoni mantan kepala FBI AS, pemilu di Inggris, arah Bank Sentral Eropa (ECB), yang semuanya akan terjadi pada Kamis waktu setempat (atau Jumat waktu Indonesia).

"Kami menghadapi aneka risiko yang menumpuk. Kami akan fokus pada apa yang akan terjadi di Kamis," ujar Blake Gwinn, U.S. rates strategist di NatWest Markets di Stamford, Connecticut.

Sebelumnya, Arab Saudi sebagai negara terkuat di Timur Tengah bersama dengan Mesir dan Uni Emirat Arab memutus hubungan diplomatik dengan Qatar pada Senin waktu setempat. Mereka menuduh Qatar mendukung militan Islam dan Iran.

Wall Street

Di sisi lain, bursa saham AS, Wall Street, ditutup melemah dalam dua hari berturut-turut setelah saham Eropa dan Asia juga jeblok. Pelemahan Wall Street akibat saham Amazon yang turun 0,8 persen dan membuat indeks S&P 500 terkoreksi. Selain itu, saham WalMart juga turun 1,7 persen akibat persaingan antara Amazon dan WalMart.

Pada perdagangan saham Selasa waktu setempat, indeks Dow Jones ditutup turun 0,23 persen atau turun 47,81 poin ke level 21.136,23.

Indeks S&P 500 turun 0,28 persen atau turun 6,77 poin ke level 2.429,33. Sementara indeks Nasdaq Composite turun 0,33 persen atau turun 20,63 poin ke level 6.275,06.

