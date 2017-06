Tak Lumrah, Skuad Timnas Inggris Berseragam dan Berlatih ala Marinir

SRIPOKU.COM - Tim nasional Inggris akan menjalani dua laga internasional dalam waktu dekat ini, yakni melawan Skotlandia pada Kualifikasi Piala Dunia 2018, Sabtu (10/6/2017), dan kontra Perancis dalam laga uji coba, Senin (13/6/2017).

Berita Lainnya:

Usai Essien, Persib Optimis Datangkan Mantan Striker Timnas Inggris

Segala persiapan pun dilakukan oleh pasukan Gareth Southgate itu untuk menghadapi dua pertandingan tersebut.

Namun, ada yang menarik, yakni Jermain Defoe dkk turut mengikuti latihan ala marinir Inggris.

Selama 48 jam atau dua hari pada akhir pekan lalu, mereka menghabiskan menu latihan di tempat pelatihan militer, Devon's Royal Marines Commando Training Center, sebagai persiapan untuk "berperang" melawan Skotlandia dan Perancis.

Defoe (striker), Adam Lallana (gelandang), Raheem Sterling (penyerang sayap), dan anggota skuad tim yang lain pun mengenakan seragam marinir dalam latihan itu.

Hal yang tak lumrah mengingat biasanya mereka memakai seragam bertanding bola atau latihan.

Dalam kegiatan tersebut, terlihat pasukan The Three Lions, julukan timnas Inggris, melewati berbagai rintangan, seperti mencebur ke air dan mencoreng muka, layaknya anggota pasukan perang.

Selain itu, mereka pun melewati malam dengan berkemah di Woodbury Common bersama para anggota Royal Marine.

Terkait latihan ala marinir ini, pelatih tim nasional Inggris, Gareth Southgate, mengatakan bahwa dirinya ingin mengenalkan sesuatu yang berbeda kepada skuadnya.

Menurut dia, latihan dengan gaya seperti itu akan membuat pemain cepat beradaptasi dan kompak sebagai sebuah tim.

"Kami ingin datang dan menjadi orang-orang di lingkungan yang berbeda, sesuatu yang tidak mereka (skuad timnas) duga," ucap Southgate, seperti dikutip dari devonlive.com.

"Marinir berbicara tentang harapan dan itu adalah tema kamp ini, yakni bagaimana kami bisa beradaptasi pada saat-saat sulit sebagai sebuah tim," ucapnya.

Selain itu, pelatih berusia 46 tahun itu mengatakan, timnas Inggris pun mempunyai peran yang sama dengan anggota marinir, yakni membawa nama baik Ratu Inggris dan negara.

"Orang-orang ini mewakili Ratu serta negara dan kami melakukan hal yang sama," kata Southgate.

Dok. Twitter Timnas Inggris, @England Pelatih timnas Inggris, Gareth Southgate, mencebur ke air dalam sesi latihan ala marinir Inggris.

Sementara itu, Komandan Commando Training Center, Kolonel Mike Tanner, mengatakan bahwa para pemain The Three Lions menikmati tantangan dalam latihan itu.

"Sungguh menyenangkan. Mereka 'melemparkan diri' ke setiap tantangan dengan antusiasme dan humor yang baik," ujar Tanner.

"Tim Royal Marines dan tim sepak bola Inggris memiliki banyak kesamaan dan kesempatan untuk berbagi pengalaman. Ini sangat berharga bagi kami semua. Kami yakin bahwa ini akan menjadi awal dari sebuah hubungan yang panjang dan sukses," tuturnya.

Mengenai proses latihan yang dijalani oleh skuadnya, Southgate pun merasa puas. Menurut dia, hal tersebut adalah pengalaman yang sangat berharga.

"Bagi saya, hasil terbesar adalah kami bekerja sebagai satu tim. Saya rasa ada hubungan nyata antara semua orang dan ini adalah pengalaman hidup yang hebat," ucapnya.

The #ThreeLions have spent two days learning from the Royal Marines.

The inside story from an incredible weekend: https://t.co/ArbByNV0s2