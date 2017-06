Setelah Batal Menikah, Laudya Cynthia Bella Dikabarkan Kini Dekat dengan Seorang Duda?

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Setelah sebelumnya dikabarkan batal menikah dengan keponakan Yusuf Kalla yakni Afif Kalla pada beberapa waktu silam, kini Laudya Chintya Bella diisukan telah menemukan pria idaman lain.

Hal ini diketahui dari unggahan foto pada jejaring sosial Instagramnya @laudyacynthiabella yang kala itu mengenakan gamis hitam lengkap dengan senyum sumringah duduk berdekatan dengan seorang pria.

Menguatkan kabar gembira tersebut, perempuan yang akrab disapa Bella ini mengimbuhi keterangan pada fotonya

"Im blessed and thank u Allah for Every day,Everything,and E (emoticon)," tulisnya.

Seperti yang diberitakan oleh Grid.id, pria tersebut bernama Engku Emran.

Saat Bella tertangkap memberikan komentar di akun Instagran Engku. (Grid.id/lambe_turah ) () ()

Pada akun jejaring sosial Instagram pria bernama lengkap Engku Emran Engku Zainal Abidin tersebut, Bella juga kerap memberikan komentar pada akun Instagram pria tersebut.

Nah siapa sih pria beruntung tersebut?

Pria berambut gondrong tersebut berasal dari Malaysia, hal ini diketahui dari bio pada akun jejaring sosial Instagramnya @iamkumbre.

Berbeda dengan sebelumnya, Engku kini berstatus duda.

Engku saat menikah dengan Fazira tahun 2007 silam. (Grid.id). () ()

Dilansir dari Wikipedia, sebelumnya ia menikahi seorang penyanyi Malaysia bernama Fazira Wan Chek pada tahun 2007 silam dan bercerai tahun 2014 lalu.