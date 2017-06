Transaksi Gadai Naik 20 Persen Didominasi Gadai Emas

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Memasuki pekan kedua ramadhan, PT Pegadaian Persero Cabang Palembang mencatat transaksi gadai alami peningkatan hingga 20 persen jika dibandingkan bulan-bulan sebelumnya.

Kepala Kantor Pegadaian Cabang Palembang, Joko Prasetyo mengatakan, tren peningkatan transaksi gadai di momen ramadhan memang kerap terjadi. Terlebih, masyarakat yang menggeluti usaha mikro kecil dan menengah membutuhkan tambahan modal usaha.

"Selama ramadhan kebutuhan pasti meningkat jika saat normal. Apalagi masyarakat banyak yang buka usaha dadakan untuk jualan makanan buka puasa" ujarnya, Senin (5/6).

Joko menambahkan, transaksi gadai masih didominasi oleh gadai emas, kemudian disusul oleh gadai kendaraan seperti mobil dan motor.

"Paling banyak memang masih emas, kalau untuk kendaraan motor yang mendominasi dengan komposisi 30 persen kendaraan disimpan di gudang terpadu, dan 70 persen gadai BPKB kendaraanya. Puncak gadai kita proyeksi sebelum THR cair, karena setelahnya biasanya lebih bayak yang mulai tebus," jelasnya.

Dari sisi kinerja, secara Q To Q (Quarter to Quarter) transaksi gadai alami pertumbuhan sebesar 10,2 persen per periode 31 Mei.

Joko juga mengatakan, pertumbuhan transaksi gadai turut mendorong pencapaian target Outstanding Loan (OS) tahun 2017, yakni Rp 92,131 Miliar.

"Di Triwulan 1 target OS kita sudah tercapai, tinggal bagaimana untuk mempertahankannya jangan sampai turun, makanya kita siapkan banyak program lain," pungkasnya.