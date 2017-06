Ketua Walhi Sumsel: Kita sedang Mengalami Ancaman yang Sangat Besar

Laporan wartawan Sriwjiaya Post, Abdul Hafiz

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Puluhan aktivis koalisi masyarakat sipil Benteng Pertahanan UUPPLH No.32/2009 melakukan aksi simpatik di Simpang DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Senin (5/6/2017).

Di tengah teriknya matahari, para aktivis ini membentangkan spanduk yang bertulisan antara lain Selamat Hari Lingkungan Hidup 5 Juni 2017, kami siap menjadi benteng pertahanan UUPPLH No 32/2009, nyalakan tanda bahaya, menolak lupa!!!, tangkap dan adili korporasi penjahat lingkungan, penurunan emisi tanpa penegakan hukum=bohong!!!, Stop corporate impunity, lawan teroris lingkungan, kami siap jadi benteng pertahanan UUPLH No 32/2009= stop corporate impunity, lawan JR UUPPLH No 32/2009 teroris lingkungan=APHI (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia) dan Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia)

Menurut Ketua Walhi Sumsel Hadi Jatmiko, 5 Juni 2017 merupakan hari lingkungan hidup sedunia yang jatuh setiap tanggal tersebut di setiap tahun.

"Saat ini kita masyarakat Indonesia khususnya Sumatera Selatan dan lingkungan hidup kita sedang mengalami ancaman yang sangat besar. Sebagaimana kita ketahui APHI dan Gabki sedang melakukan Judicial Review (JR) di Mahkamah Konstitusi terhadap UUPPLH No.32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan UU No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan," ujar Hadi Jatmiko.

Sementara orator, Tubagus menyebut terdapat dampak bahaya genting jika upaya JR yang dilakukan APHI dan Gapki dikabulkan oleh MK.

"Kami menegaskan cukup sudah negara memberikan penguasaan sumber daya alam kepada korporasi tidak bertanggungjawab dan terbukti tidak mampu atau gagal dalam melindungi lingkungan hidup dan hak konstitusional rakyat Indonesia. Pemerintah Indonesia harus mengambil sikap tegas dari rencana dan niat tidak baik APHI dan Gapki terhadap sumber daya alam," tegas Tubagus.