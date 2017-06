Canggih! Masuk Pesawat Tak Perlu Lagi "Boarding Pass", tapi dengan Cara Ini

Tailfin maskapai LCC AS, JetBlue.

SRIPOKU.COM - Teknologi pengenal wajah bakal dipakai sebagai pengganti boarding pass pesawat.

Maskapai Amerika Serikat JetBlue menjadi pertama yang bakal menerapkannya.

Dikutip KompasTekno dari Mashable, Senin (5/6/2017), JetBlue mengumumkan bahwa mereka saat ini sedang bekerja sama dengan Imigrasi AS (U.S. Custom and Border Protection).

Untuk uji coba, JetBlue menerapkan teknologi pengenal wajah pengganti boarding pass ini di penerbangan antara Boston - Aruba, tepatnya di bandara Logan International Airport dan Queen Beatrix International Airport.

Pemindai wajah ini akan bekerja saat penumpang mengantre masuk pesawat. Foto lalu akan dicocokkan dengan paspor.

"Kami berusaha mengurangi kerumitan di airport, proses boarding ini menjadi salah satu yang sulit dipecahkan," ujar Joanna Geraghty, Executive Vice President Customer Experience JetBlue.

"Self boarding menghapus scanning boarding pass dan pengecekan paspor manual, tinggal melihat ke kamera dan Anda sudah bisa berangkat," imbuh Geraghty.

Prosedur nantinya ini bukan hanya berlaku untuk penumpang berwarga negara asing saja, melainkan juga warga negara AS.

Selain JetBlue, maskapai AS lain yang menggunakan teknologi pengenal wajah adalah Delta Air Lines.

Namun, Delta menggunakan pemindai wajah ini untuk penanganan bagasi.