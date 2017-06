Budaya dan Kuliner Indonesia Dipromosikan di Denmark

SRIPOKU.COM , JAKARTA - Pemerintah terus berupaya mempromosikan kuliner dan budaya Indonesia melalui keikutsertaan pada acara tahunan Explore The World With Aarhus 2017 pada 2-3 Juni 2017 di Aarhus City, Jutland, Denmark.

Duta Besar Indonesia untuk Denmark merangkap Republik Lithuania, Ibnu Said mengatakan dalam acara tahunan tersebut pihaknya mempromosikan budaya dan kuliner Nusantara untuk menarik minat warga negara Denmark berwisata ke Indonesia.

"Partisipasi Indonesia untuk memperkenalkan budaya dan kuliner Indonesia. Utamanya untuk meningkatkan kunjungan wisatawan Denmark ke Indonesia," kata Ibnu Said, dalam keterangan tertulis, Minggu (4/6/2017).

Ibnu Said mengatakan selain untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Indonesia, diharapkan juga mampu meningkatkan kerja sama khususnya antara Indonesia dan Denmark yang sudah terjalin selama 67 tahun.

Dalam kesempatan itu, beberapa kuliner khas Indonesia yang disuguhkan gratis kepada para pengunjung adalah rendang dan kue carabikang yang terbuat dari tepung beras, tepung terigu dan santan kelapa.

Secara khusus, Indonesia diundang untuk berpartisipasi dalam acara festival yang mempromosikan wisata, budaya, kuliner dan belanja bagi masyarakat Denmark. Festival tersebut diadakan sehubungan dengan penunjukan Kota Aarhus sebagai pusat ibu kota kebudayaan Eropa tahun 2017.

Selain Indonesia, negara-negara lain yang berpartisipasi antara lain Thailand, Ghana, Burkina Faso, Venezuela, dan negara-negara anggota Uni Eropa.

Kegiatan yang dilakukan terdiri dari pagelaran budaya, promosi pariwisata dan kuliner Indonesia serta melakukan parade keliling kota Aarhus.

Pengunjung Festival yang bertemakan "Explore the World - Pictures of the World" tersebut diperkirakan mencapai 150-200 ribu orang.