10 Fakta Menarik tentang Pirates of The Caribbean

SRIPOKU.COM , JAKARTA - Setelah 13 tahun sejak kali pertama dirilis, kisah Kapten Jack Sparrow kini memasuki seri kelima.

Mengambil judul Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge, film arahan sutradara Joachim Ronning dan Espen Sandberg itu mulai tayang di bioskop Indonesia pada 24 Mei 2017 lalu.

The Walt Disney Studios dan produser Jerry Bruckheimer tetap mempertahankan elemen utama film tersebut, yakni fantasi, aksi, komedi, dan sedikit sentuhan supranatural.

Meski begitu, ada banyak nuansa baru dalam petualangan teranyar Sparrow (Johnny Depp), si bajak laut nyentrik nan fenomenal.

Berdasarkan data dari The Walt Disney Studios, ada 10 fakta menarik tentang film Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge.

1. Aktor Javier Bardem menghabiskan waktu dua sampai tiga jam setiap harinya di kursi untuk perannya sebagai Kapten Salazar.

Begitu pun dengan Golshifteh Farahani yang memerankan Shansa, penyihir laut misterius, yang butuh empat sampai lima jam untuk riasannya.

2. Untuk membuat satu kostum Shansa, tim produksi Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge yang terdiri dari 42 orang membutuhkan waktu 15 jam setiap hari selama satu minggu.

3. Ada lebih dari 1.000 rambut palsu buatan tim penata rambut Peter Swords King yang dipakai sebagai properti kostum untuk film Pirates of the Caribbean: Salazar’s Revenge.