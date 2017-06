Subhanallah! Michael Essien Habiskan Waktu Berbuka Puasa Bersama Para Anak Yatim

SRIPOKU.COM, BANDUNG - Siapa sih yang tak tahu sosok Michael Essien?

Nama pemain kelahiran Accra, Ghana tersebut mulai ramai dibicarakan warga Indonesia setelah dirinya resmi membela panji Persib di Liga 1 musim ini.

Sosok Essien begitu hangat dibicarakan warga Indonesia karena memiliki rekam jejak begitu spektakuler.

Pemain gelandang bertahan ini pernah bela klub-klub besar seperti Chelsea dan Real Madrid dalam perjalanan karirnya.

Kehadirannya pun dianggap akan meningkatkan citra persepakbolaan Indonesia.

Karena status mantan bintang besar inilah gerak-gerik sosok Michael Essien kerap jadi perbincangan netizen.

Salah satu media sosial yang kerap digunakan netizen untuk memuaskan rasa kepo-nya terhadap Essien adalah Instagram.

Lewat akun Instagram-nya, Essien kerap membagikan momen-momen istimewa yang membuat netizen tertarik untuk mengikutinya.

Salah satu unggahan menarik dari Essien ini bisa kamu lihat pada pada Jumat (2/6/2017).

Michael Essien bersama anak yatim (instagram.com/iam_ess)

Unggahan ini diberi caption "Good to see my Orphanage friends again,it's always good and fun being around this kids...Onelove #MyBesties."