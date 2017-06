Di Bangkok, Weird Genius Buktikan EDM dari Indonesia Nggak Kalah Keren!

SRIPOKU.COM - Viral Fest Asia 2017 di hari pertama, Jumat (2/6/2017), sukses digelar.

Para penampil dari Indonesia hingga Vietnam meriahkan festival musik digital terbesar di Asia ini.

Pada event besar ini, grup musik EDM dari Indonesia, Weird Genius sukses memukau para penonton di SHOW DC, Bangkok, Thailand.

Grup yang beranggotakan Eka Gustinawa, Reza 'Rap' Oktavian dan Billy Taner memberi kejutan untuk para penonton di Thailand.

Sebelum naik ke pentas, TribunStyle.com sempat mendapatkan bocoran dari Weird Genius mengenai persiapan mereka tampil di VMA 2017 ini.

"Ini manggung pertama kita di negara orang. Jadi kita bener-bener siapin lagunya berminggu-mingu cuma buat mikirin supaya orang Thailand bisa nerima. Sesuai enggak sama taste musiknya mereka," ujar Reza.

Reza juga menambahkan bahwa mereka memasukkan 1 lagu terpopuler di Thailand ke dalam mash up mereka.

Lagu berbahasa Thailand yang mereka masukkan ke dalam mash up berjudul Bpen Took Yahng (You’re Everything) ya dinyanyikan oleg Room 39.

Benar saja, pada awal penampilan, Eka Gustinawa CS berhasil menarik kumpulan penonton ke panggung tempat mereka tampil.