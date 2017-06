Video Mengharukan! Cuma Lihat Tulisan Di Samping Pemuda Ini, Warga Inggris Antre Memeluknya

SRIPOKU.COM, MANCHESTER - Seorang anak muda ditutup matanya berdiri tak jauh dari lokasi bom di Kota Manchester, Inggris.

Pria yang mengaku sebagai seorang muslim itu berdiri di salah satu ruas jalan di Manchester.

Di dekatnya, terdapat potongan kardus yang ditulisi "I'm Muslim & I trust you. Do you trust me enough for a hug?

Rupanya dia ingin tetap dipercaya oleh warga lainnya dan berharap mendapat pelukan sebagai tanda saling memercayai.

Inilah Fakta Mengerikan Keluarga Pelaku Bom Manchester di Konser Ariana Grande.

Ada pejalan kaki yang hanya melihat dan tetap cuek saja.

Tetapi, lebih banyak yang datang dan langsung memeluknya.

Seorang pria dewasa bertubuh tinggi, datang memeluk dan mengatakan, "Good man. You're non alone kid."

Tak begitu lama kemudian, sejumlah warga lainnya pun langsung menghampiri dan memeluknya.

Terlihat ada beberapa orang yang kemudian antre untuk kemudian secara bergantian memeluk anak muda memakai penutup mata dan bertopi hitam itu.