Awalnya Iseng, Ariel Tatum Sukses Buat Pose Tidur Kartika Putri Jadi Cover Majalah Vogue, Ternyata

SRIPOKU.COM--Tak perlu jadi artis Hollywood dulu kalau ingin masuk halaman depan majalah Vogue.

Buktinya Ariel Tatum sukses membuat Kartika Putri mengiasi cover majalah Vogue.

Bermula pada keusilan Ariel Tatum yang menjepret foto tidur Kartika Putri.

Kartika Putri tidur dengan pose gaya banget, kaki sebelah dibuka kedua tangan di arahkan ke atas.

Bak model-model hollywood yang sedang melakukan sesi pemotretan.

Kemudian oleh Ariel Tatum di edit dengan menyerupai majalah Vogue.

Akan tetapi konyol dan kocaknya lokasi ditulis 'Pejaten'.

"TAKEN and EDIT from @arieltatum ...

si cantik ini mulai iseng dilokasi @angryboss ..

jadi aku lg ketiduran di sofa sambil nunggu giliran take dan gadis belia itu beraksi..

dan niat abiiisss ngeditnya dengan Vogue "pejaten" krn lokasi kita di pejaten!!

Thanks riel.. tunggu yaaaaa....."

instagram.com/kartikaputriworld ()

Begitu terang Kartika dalam caption.

instagram.com/kartikaputriworld

Jelas hal ini bikin ngakak banyak nertizen.

@cewekvirgo87 "tapi kerennn,,kayak fto model majalah,,,"

@izulkarnaen96 "tidurnye aja sambil pose"

@mi2eby_wardah "keren sayyyy aku kira kendall jenner @arieltatum @kartikaputriworld"

@widyawijaya97 "Kendal jenner,Gigi hadid,hailey baldwin,adriana lima,bella hadid...lewat dah,hahaaaaaa..keren kak"

(Sinta Manila/TribunStyle.com)