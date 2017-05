Sripo-Tribun dan Cap Kaki Tiga Gelar Takjil On The Road di Simpang Sekip dan Masjid Taqwa

Sripo-Tribun Bersama Larutan Cap Kaki Tiga Takjil On The Road di Simpang Sekip Sudirman.

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Hari ke-3, pembagian takjil On The Road yang digelar di kawasan simpang Sekip, Sudirman dan Mesjid Taqwa di Jalan Jaksa Agung, oleh Sirkulasi Sripo-Tribun bersama Larutan Cap Kaki

Tiga, menarik antusias warga, bagi pengendera roda dua, penjaga kaki, sopir bus kota dan angkot, Rabu (31/5).

Terlihat puluhan warga dan pengendara motor, menyempatkan untuk berhenti di simpang lampu Merah Sekip ini, untuk mendapatkan takjil yang dibagikan oleh SPG Larutan cap kaki Tiga dan karyawan Sirkulasi

Sripo-Tribun.

"Ya ini merupakan hari ketiga kita, takjil On The Road. Dan sebelumnya kita juga sudah mengelarkan di kawasan Angkatan 45, Simpang Polda, DPRD," ungkap Lovi, ketua panitia pembagian takjil On The Road.

Lovi mengatakan, ada sekitar 4000 takjil yang dibagikan, tujuannya untuk berbagi di bulan suci ramadan ini," ya tujuannya berbagi di bulan ramadan ini, untuk sesama umat muslim. Dalam memudahkan mereka yang masih di perjalanan untuk berbuka puasa karena rumah jauh," katanya.

Lovi berharap, kegiatan ini pun akan dijadikan agenda rutin bagi pihaknya dan larutan cap Kaki tiga.

"ya saya berharap kegiatan ini menjadi agenda. Namun ke depan (besok-red), kita masih membagikan takjil ini di kawasan Air muncur, kawasan angkatan 66, Simpang lampu merah Charitas,"katanya.

Sementara, Ola, Men Distributor Larutan Cap Kaki Tiga, mengatakan, tujuan pembagian takjil ini berbagi sesama umat muslim yang menjalankan puasa di bulan ramadan,

" kita berbagi di bulan ramadan ini. Tentu barokah-barokah akhir puasa. Diharapkan ke depan, kita menjadi baik dan terbaik. Ini kan musim panas jadi tentunya larutan cap kaki tiga membantu masyarakat menyembuhkan panas dalam," singkatnya.