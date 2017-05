Pemerintah Diminta Waspada, Harga Ayam dan Telur Terus Naik

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Pemerintah diminta mewaspadai tren kenaikan harga ayam dan telur menjelang Hari Raya Idul Fitri.

"Harga ayam dan telur terus naik, ayam saat ini Rp 35.000 per ekor, itu sudah tinggi karena harga ayam itu rata-rata Rp 29.000 sampai Rp 30.000 per ekor, ini sudah Rp 35.000," ujar Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri kepada Kompas.com, Selasa (30/5/2017).

Menurutnya, kenaikan harga ayam sudah terjadi sejak dua pekan menjelang bulan Ramadhan. "Sudah saya sampaikan ke Menteri Perdagangan untuk mewaspadai tren kenaikannya ini," jelasnya.

Hamdan, salah satu pedagang unggas di Pasar Pondok Labu, Jakarta Selatan mengatakan, harga daging ayam memang terus naik.

"Per ekornya Rp 35.000, naik dibandingkan sebelum puasa," paparnya kepada Kompas.com, Selasa (30/5/2017).

Meskipun demikian, pemerintah menyatakan belum akan melakukan intervensi terkait harga ayam dan telur. Hal ini mengingat beberapa waktu lalu harga ayam dan telur sempat alami penurunan sehingga tidak menguntungkan peternak rakyat.

“Perlu diperhatikan harga di peternak yang cenderung turun selama Januari-Maret,” jelas Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih.

Saat ini, harga rata-rata daging ayam di DKI Jakarta Rp 33.988 per ekor sedangkan untuk telur ayam Rp 22.209 per kilogram.

Di tingkat nasional, harga daging ayam naik dari Rp 31.741 per kilogram menjadi Rp 31.908 per kilogram. Adapun harga telur ayam naik tipis dari Rp 22.455 per kilogram menjadi Rp 22.545 per kilogram.

