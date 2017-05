Kim Kardashian dan Taylor Swift Tak Saling Bicara

SRIPOKU.COM - Dalam sebuah penampilan di Watch What Happens Live dengan Andy Cohen pada 28 Mei lalu, Kim Kardhasian mengungkapkan bahwa dirinya belum berbicara lagi dengan Taylor Swift sejak insiden Snapchat yang menghebohkan.

Kembali ke bulan Juli 2016 lalu, Kardashian diketahui mengunggah rekaman video di Snapchat saat Kanye West sedang melakukan percakapan telepon dengan Taylor Swift mengenai lagu "Famous".

Taylor bersikeras tak pernah menyetujui lirik lagu West yang dianggapnya menyebalkan. Taylor juga tak tahu dan tak pernah menyetujui percakapan itu direkam.

Menurut penyanyi yang akrab disapa TayTay ini, dirinya tak pernah mendengarkan lagu "Famous" secara keseluruhan, sehingga ia tak pernah menyutujui lirik yang menyebut-nyebut dirinya.

"For all my Southside n*ggas that know me best/ I feel like me and Taylor could still have sex." Kemudian di bagian lain, "Why/ I made that b*tch famous."

Pihak manajemen Taylor bahkan mengeluarkan pernyataan, bahwa Kanye West dan Taylor Swift hanya berbicara sekali melalui telepon saat ia sedang berlibur bersama keluarganya di bulan Januari 2016 dan selanjutnya mereka tak pernah lagi berkomunikasi.

Saat Kim ditanya oleh Sunday's Watch What Happens Live apakah dirinya masih berhubungan dengan Swift, ia menggelengkan kepalanya.

Bukanlah hal yang mengejutkan sebenarnya jika Kardhasian dan Swift tak lagi saling bicara, pelantun lagu "Red" itu memang sangat kecewa dengan sikap Karshasian dan West.

Lalu, apakah hubungan Kendall Jenner dan Swift masih dekat? Kardashian mengungkapkan, "Saya tidak tahu apakah Kendall bagian dari kelompok Swift. Saya rasa tidak. Dan saya pikir tak ada yang aneh."

Pernyataan itu terdengar seperti Kardhasian benar-benar memutuskan hubungan baik yang pernah terjalin dengan Swift.

