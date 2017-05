SRIPOKU.COM - Usia 34 tahun dan sebentar lagi akan 35 tahun, penyanyi cetar Syahrini belum juga mendapat pasangan.

Padahal sang adik Aisyahrani sudah memiliki baby lucu-lucu.

Banyak penggemarnya mendoakan agar penyanyi bernama lengkap Rini Fatimah Jaelani itu segera menikah.

Berita Lainnya:

Jalani Ibadah Puasa, Syahrini Rindu Pada Hal Satu Ini

Baru-baru ini entah apa yang mendasari Syahrini seolah sedang curhat colongan.

Mantan pasangan duet Anang Hermansyah itu menuliskan jika dirinya bahagia tak ada pria yang mengganggunya.

"No Man To Annoy me" begitu potongannya.

Akan tetapi, postingan pada 31/5/2017, Syahrini mengunggah foto sedang telepon.

Captionnya tak kalah kocak.

"Assalamualaikum Sayang....Selamat Puasa Yaaaaa My Sweetheart !!!

#PrincesSyahrini

#FastingMonth2017"

Melihat dan membaca potingan Syahrini itu, semakin banyak netizen yang mendoakan agar dirinya cepat ketemu jodoh.

@dewi_ikhsan144 "Sahanya yayangny inces "

@dwitrynurvita "Princes kpn nikah? Smg sgra dipertemukan dg jodohnya yg shaleh. .amiin"

@mayangdelima "Ka syahrini buruan nikah"

@khafihan "Incesss telfon siapa tuh... semoga habis lebaran nikah amin..amin..." (Sinta Manila/TribunStyle.com)

Penulis: Sinta Manilasari

Sumber: TribunStyle.com

Berita Ini Sudah Diterbitkan di Situs http://style.tribunnews.com/ dengan Judul:

Didesak Segera Menikah, Syahrini Posting Foto dan Tulis Caption Telepon Sayangnya!