Cashback dan Subsidi Selama Puasa di Sumber Cahaya Motor

Laporan wartawam Sriwijaya Post, Refly Permana

SRIPOKU.COM, PALEMBANG--Memenuhi kebutuhan masyarakat akan kendaraan mudik yang berkualitas, Sumber Cahaya Motor (SCM) memberikan beragam kemudahan selama puasa.

Segala kemudahan tersebut berlaku untuk cash and credit di dealer resmi merk Kawasaki yang berlokasi di Jl Letkol Iskandar No 28 A, B, dan C Palembang ini.

Owner SCM, Meriyanti, mengatakan promo pertama yang ditawarkan adalah cashback. Ini berlaku untuk konsumen yang membeli secara kontan. Berapa cashbacknya tergantung dengan type motor yang dibeli.

"Sementara untuk pembelian secara kredit, kita berlakukan subsidi DP. Besaran subsidi tergantung dengan tipe motor yang dibeli," kata Meri, Rabu (31/7/2017).

Dilanjutkan Meri, pembeli Kawasaki selama bulan puasa juga akan mendapat voucher untuk variasi. Dengan demikian, pengguna Kawasaki yang ingin melakukan penambahan bisa segera merealisasikannya.

Dengan sistem One Stop Shopping, pengendara Kawasaki yang datang ke SCM bisa melakukan beragam kebutuhan untuk kendaraan.

One Stop Shopping, jelas Meri, sistem dimana SCM menawarkan masyarakat untuk tidak hanya membeli motor-motor Kawasaki. Tetapi, masyarakat juga bisa melakukan servis di tempat yang sama untuk kendaraan yang dikendarai. Di sini pula mereka bisa membeli spare part serta variasi sehingga tidak perlu jauh-jauh mencarinya.

"Kita punya semua sparepart khusus Kawasaki dan itu orisinal. Selain itu, semua variasi khusus Kawasaki dan ada gratis ongkos pasang," kata Meri.

Di SCM, ungkap Meri, hampir semua produk Kawasaki bisa didapat. Pecinta motor-motor trail terdapat merk-merk seperti KLX 150 G, KLX 150 BF, KLX 150 BF SE, dan KLX BF SE AMA. Harganya tunainya mulai dari Rp 31,5 juta hingga Rp 36,6 juta. Motor-motor ini lebih banyak dipakai untuk mereka yang kesehariannya kerja di kawasan perkebunan atau melewati medan tanah yang becek.

Sedangkan pecinta tampilan trail yang tinggal di perkotaan, lanjut Meri, D-Tracker solusinya. Dengan tipe seperti D-Tracker 150 New dan D-Tracker 150 SE New, pecita trail bisa tampil gagah di jalanan perkotaan. Untuk harga, mulai dari Rp 35,3 juta hingga Rp 33,7 juta.

"Untuk Ninja hingga Pulsar, juga tersedia di sini," kata Meri.

Editor: Refly Permana