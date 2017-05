Tempat Ini Tawarkan Buka Puasa Murah Ini Videonya

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Beragam aneka menu jajanan pasar dan juga menu khas nusantara, tersaji dalam Pasar Gebrak yang diusung Hotel Grand Zuri Palembang di Bulan Ramadhan tahun ini.

Director Of Sales Grand Zuri Palembang, Ika Sohar menjelaskan, Ada lebih dari 100 menu yang disajikan dalam pasar gebrak ini. Apalagi setiap harinya pun menyajikan menu yang berbeda-beda.

"Seperti hari Senin yakni menu makanan khas Jawa Barat yakni seperti batagor, lsoto, bakso dan lain sebagainya, " ujarnya, Senin (29/5)

Lanjutnya, selasa yakni menu khas Jawa Tengah, Rabu menu khas Jawa Timur, Kamis menu Sumatera, Jum’at – Bali & Lombok, Sabtu yakni dari Kalimantan dan Minggu beragam kuliner dari Sulawesi.

"Jadi pengunjung yang berbuka disini pastinya kita berikan menu-menu yang nikmat nan lezat yang kita hadirkan dari penjuru nusantara. All Legendary Cuisine in Every Day," ujarnya.

Pasar Gebrak Ramadan yang dibuka mulai tanggal 29 Mei hingga 22 Juni 2017 hanya dengan cukup membayar Rp 125 ribu, pengunjung dapat menikmati semua menu ini secara all you can eat.

"Dengan adanya pasar gebrak ini pastinya mampu memberikan kepuasan bagibl pengunjung karena semua menu ini dimasak oleh chef yang handal, " tuturnya.

Promo lainnya, tersedia paket meeting sekaligus buka puasa, yang juga disiapkan untuk tamu yang akan mengadakan meeting di Grand Zuri Hotel Palembang.

"Dengan harga special mulai dari Rp.100 ribu sampai Rp. 180 ribu per orang sudah termasuk penggunaan meeting room selama kurang lebih 4 hingga 5 jam, " Ujarnya.

Selain itu tersedia pula penawaran special Room package ramadhan menginap di Superior room starting Rp.485 Ribu

Untuk informasi dan reservasi dapat menghubungi nomor telp Sales & Marketing Ika Sohar: 0812 777 5 7000 Seno : 0813 777 5 3000 Tasya : 0813 777 5 6000 Zhue : 0813 777 6 7000 Mulya : 0877 777 8 7775 Phone 0711 313 800. (Cr26)



Video By : Rahmaliyah

Editor Video : Igun Bagus Saputra

SImak Video Lengkapnya :