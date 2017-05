Saat Kondisi Normal, Berapa Banyak Rambut Cewek Bisa Rontok?

SRIPOKU.COM - Sering melihat rambutmu berputar-putar di saluran pembuangan kamar mandi?

Jangan aneh, karena di dunia ini nggak cuma kamu wanita yang rambutnya rontok.

"Rata-rata wanita kehilangan antara 50-100 helai rambut per hari, bahkan sampai 150 dalam beberapa kasus," kata Dr. James C. Marotta, ahli pemulihan rambut di New York, dilansir dari She Knows.

Tapi jika kamu sudah mulai kelhilangan junlah rambut yang berlebihan setiap hari, Marotta merekomendasikan trik ini.

"Ambil sekitar 60 helai rambut dari kepalamu melalui tarikan jari-jarimu. Biasanya ada rambut yang tertarik jari sebanyak 5-8 helai, itu normal," katanya.

Jika ternyata yang tertarik ada sekitar 15 helai, berarti kamu tengah menghadapi masalah yang serius.

Kamu perlu konsultasi dan memeriksakan kondisi kesehatan rambutmu ke pakarnya, karena ini sudah tidak normal lagi.

Sebagian besar, 90% rambut di kepalamu sedang dalam fase tumbuh, 10% lainnya berada dalam fase istirahat, yang berarti akan rontok meninggalkan kepalamu.

Penyebab kerontokan rambut sederhana, terlalu banyak stres atau bisa juga kekurangan vitamin.

Jadi penting untuk melihat gaya hidupmu saat rambut rontok menjadi masalah.

Kerontokan rambut juga bisa karena maslah hormonal, imunologism dan penyakit menular. (Delta Lidina/TribunStyle.com)

Penulis: Delta Lidina Putri

Sumber: Tribunnews.com

Berita Ini Sudah Diterbitkan di Situs http://style.tribunnews.com/ dengan Judul:

Cewek Wajib Tahu! Saat Kondisi Normal, Berapa Banyak Rambut yang Bisa Rontok?