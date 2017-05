Lihat apa Yang Dibuat Wanita Jepang Ini Hingga Video Dan Artikelnya Jadi Perhatian Dunia

SRIPOKU.COM , TOKYO - Keiko Ohata menjadi perhatian dunia dan video serta artikelnya menjadi viral.

Ini tak lain karena kreativitas wanita 47 tahun asal Jepang ini dalam membuat sepatu.

Dia membuat kreasi sendiri sehingga sepatu hak tingginya menjadi seperti sepasang burung dara.

Yang menarik, sepatu burung dara itu persis seperti aslinya.

Kreasinya mendapat banyak simpati setelah diposting di website komunites DIY (Do it yourself) Jepang, Nifty.

Sepatu burung dara buatan Keiko Ohata. ()

Dia sudah membagikan banyak kreasinya di webside komunitas itu dan pengikutnya sangat banyak dalam 11 tahun terakhir.

Namun, kreasi terakhir soal sepatu burung dara ini mendapat perhatian paling banyak.

Keiko Ohata memang suka memakai sepatu hak tinggi. ()

Namun, dia juga sangat suka burung dara.

Maka, dia mencoba mengabungkan dua kesukaan itu dalam satu kreasi.

Hasilnya luar biasa. Keiko membuat sepatu hak tinggi burung dara.