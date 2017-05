Santunan Korban Kecelakaan Lalulintas Naik 100 Persen Tanpa Diikuti Kenaikan Iuran

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Per 1 Juni 2017, santunan bagi korban kecelakaan lalulintas secara nasional naik sebesar 100 persen. Naiknya besaran santunan ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) RI yang dikeluarkan pada tanggal 13 Februari 2017.

"Besaran santunan kepada korban kecelakaan lalulintas naik 100 persen dan akan mulai diberlakukan per 1 Juni 2017. Kami dari Jasa Raharja akan all out melayani masyarakat," ujar Taufik Adnan, Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumsel, pada acara sosialiasi di Ballroom Novotel Jalan R Sukamto Palembang, Senin (29/5/2017).

Taufik mengatakan, kenaikan besaran santunan ini dilihat dari kondisi keuangan Jasa Raharja dan sebagai bentuk kepedulian pemerintah dalam hal ini melalui PT Jasa Raharja kepada masyarakat.

"Kita juga sangat berterima kasih kepada dukungan dari semua pihak. Intinya naiknya besaran santunan ini implementasinya bisa bermanfaat bagi penerima santunan. Untuk korban meninggal dunia semulanya Rp 25 juta, naik menjadi Rp 50 juta," ujar Taufik Adnan.

Pada acara Sosialisasi Kenaikan Besar Santunan Korban Kecelakaan Penumpang Umum dan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, Kepala Bagian Operasional PT Jasa Raharja Cabang Sumsel A.A Ngurah Yudi Sudarma, menjelaskan perubahan besaran santunan yang naik 100 persen kepada tamu undangan yang hadir.

"Ini semua karena biaya kehidupan itu mahal, kalau ditinggal suaminya atau keluarganya yang meninggal dunia. Kalau luka-luka obat itu mahal, jika Rp 10 juta itu tidak dapat apa-apanya, operasi saja bisa mencapai Rp 25 juta. Makanya ibu menteri keuangan memandang perlu menaikan 100 persen," ujar A.A Ngurah Sudarma.

Dijelaskannya, kenaikan santunan nantinya dipastikan tidak akan diikuti dengan kenaikan premi atau iuran dari golongan kendaraan tertentu. Intinya sesuai motto Jasa Raharja yakni Utama dalam Perlindungan, Prima dan Pelayanan.

"Jadi santunan naik, tanpa diikuti kenaikan pembayaran wajib dan iuran wajib selama ini dipungut, kalau diasuransi namanya premilah. Sehingga, beban masyarakat tetap, namun santunannya naik," katanya.

Pihaknya memastikan dalam mewujudkan pelayanan yang prima, pihaknya terus mempercepat penyelesaian pembayaran santunan kepada korban meninggal dunia lakalantas di TKP dalam kurun 1 hari dan maksimal 6 hari.

Pada acara sosialisasi, dihadiri sejumlah tamu undangan. Diantaranya Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Asep Suhendar, Plt Sekda Sumsel Joko Imam Santoso, Dirlantas Polda Sumsel Kombes Pol Raden Slamet Santoso, Kepala Dispenda Sumsel Marwan Fansuri, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumsel Indra Zuardi, dan tamu undangan lainnya.

Besaran Santunan Berdasarkan Permenkeu RI yang dikeluarkan pada tanggal 13 Februari 2017 dan Berlaku 1 Juni 2017 :

1. Meninggal Dunia

Dari Rp25 Juta menjadi Rp50 Juta

2. Cacat Tetap

Dari Rp25 Juta menjadi Rp50 Juta

3. Biaya Perawatan

Dari Rp10 juta menjadi Rp20 juta

4. Penggantian Biaya P3K

Semula tidak ada menjadi Rp1 juta

5. Penggantian Biaya Ambulans

Tidak ada menjadi Rp500 ribu

6. Biaya Penguburan

Semula Rp2 Juta menjadi Rp4 Juta

Sumber: Sosialisasi PT Jasa Raharja Sumsel