Meski Tak Kunjung Punya Pasangan, Syahrini Tetap Bahagia! Ini Rahasianya. . .

Princes Syahrini meski saat ini sudah memasuki usia 34 dan sebentar lagi akan tiba pada usia 35 tahun, akan tetapi Syahrini belum menunjukan tanda-tanda memiliki pasangan.

Pemilik nama asli Rini Fatimah Jaelani itu, ternyata memang tak memusingkan akan soal pasangan.

Bagi kakak Aisyahrani itu rasa bahagianya setiap hari sudah Ia rasakan.

Melalui salah satu caption dipostingannya, penyanyi yang melejit dengan lagu 'Tatapan Cinta' itu mengunggkapkan.

"My Life Cant Be Better Than This, Waking Up This Morning.

Single...

Nobills To Paid...

No Man To Annoy me...

With Million Good Morning Text From All my Side Pieces...

Feel So Relief,Thanks Allah Swt Untuk semua Petunjuk Dan AnugrahMu "

('Hidupku tak akan lebih indah dari ini, bangun setiap pagi.

Single.

Tak punya tagihan hutang.

Tak ada pria yang menggangguku.

Jutaan ucapan selamat pagi dari semua penggemar.

Sangat bersyukur, Terimakasih Allah SWT untuk semua petunjuk dan Anugerahmu.)

Dari caption yang ditulis Syahrini, nampaknya doi justru bahagia dengan status single-nya.

Karena dengan begitu dirinya tak diganggu oleh pria.

Kemudian netizen mengomentari dengan beragam.

@golf3r_ "orang kaya hidup senang...."

@susiequiinfin "Nah..ini caption banget...no man to annoy..no bills to pay..."

@nadiaannuar "Exactly! Always look at the bright side.Stay positive and you are spreading the positivity around you. " (Sinta Manila/TribunStyle.com)

