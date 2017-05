Lindsay Lohan Kirim Ucapan Selamat Ramadan, Benarkah Artis Ini Resmi Memeluk Islam?

SRIPOKU.COM - Banyak yang mengatakan bahwa Lindsay Lohan berpindah ke agama Islam.

Namun, aktris berusia 30 tahun ini sendiri belum pernah membahas lebih lanjut tentang agama yang dianutnya.

Ia hanya membenarkan bahwa saat ini ia sedang mempelajari Islam lewat Alquran.

Semenjak itu, nama Lohan selalu dikaitkan dengan agama Islam.

Menyambut bulan Ramadan, bintang Mean Girls ini juga tak mau ketinggalan.

Lewat unggahan foto di akun Instagramnya, Lohan menggunakan tagar #happyramadan untuk menyambut bulan suci ini.

Ia mengunggah foto tersebut pada hari Jumat (26/5/2017) lalu.

Tentu saja para penggemar membalas ucapan Lohan dengan doa yang sama.

"#happyramadan," tulis @lindsaylohan.

Tak mau ketinggalan, rapper seksi Nicki Minaj pun mengucapkan Happy Ramadan.

Hal itu ia lakukan dengan membalas cuitan penggemarnya pada hari Jumat (26/5/2017) lalu.

"@NICKIMINAJ Baby its #Ramadan can you wish ur muslim fans a Happy Ramadan (emoji)?" tulis pemilik akun @TamerTakrouri.

Rupanya, cuitan itu dibalas oleh Nicki.

"Happy #Ramadan (emoji). Damai untuk semua. (emoji)." (TribunWow.com/Alya Iqlima)

Berita ini telah dipublikasikan di Situs TribunWow.com dengan judul:

Sempat Dikabarkan Memeluk Agama Islam, Kini Lihat Lindsay Lohan Ucapkan Selamat Ramadan