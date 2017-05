Ini Dia Lagu Terbaru dari Carly Rae Jepsen yang Meledak-ledak

SRIPOKU.COM - Carly Rae Jepsen telah merilis lagu rad lain untuk kita nikmati sepanjang musim panas.

Cut to the Feeling akan menjadi bagian dari soundtrack film animasi Leap! yang juga akan menampilkan suara Carly.

Meskipun terdengar seperti ditulis untuk album terakhirnya Emotion, dia benar-benar mengucapkan kata emosi dalam liriknya.

Ini merupakan petunjuk yang cukup solid.

Cut to the Feeling membuat Run Away With Me terdengar tenang dan dilindungi oleh perbandingan.

Ini adalah musik Carly yang paling eksplosif.

Meski tidak ada indikasi, album berikutnya tampak akan terdengar seperti single ini.

Kita tidak akan marah jika Carly melakukannya.

Bawa kami lebih tinggi, Carly! (Tribunstyle.com/Yohanes Endra Kristianto)

Penulis: Yohanes Endra Kristianto

Sumber: TribunStyle.com

