Ada Operasi Pasar di Pasar 26 Ilir Palembang. Harga di Bawah Normal. Ini Komoditas yang Dijual

Laporan wartawan Sriwijaya Post, Yandi Triansyah

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Warga langsung mengerumuni Operasi Pasar yang dilakukan oleh Bulog, Senin (29/5/2017) di Pasar 26 Ilir Palembang.

Di sana Bulog menyediakan daging, beras, terigu hingga gula dengan harga di bawah normal.

Seperti harga daging beku di Bulog dijual dengan harga Rp 80 ribu per kilogramnya.

Sedangkan harga beras bervariasi tergantung merk.

Untuk beras gending per 10 kg cuma Rp 94 ribu.

Beras kita per 5 kg seharga Rp 45 ribu sedangkan gula pasir Rp 12.500 per kg, dan minyak goreng per liternya Rp 11.000

Melihat kondisi itu, warga langsung ramai mendatanggi OP Bulog untuk membeli kebutuhan tadi.