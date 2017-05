Unggah Foto Berjilbab, Ini Komentar Netizen kepada Nikita Mirzani

SRIPOKU.COM, JAKARTA - Nikita Mirzani kembali membuat publik heboh.

Di awal bulan Ramadan ini Nikita mengunggah foto dirinya menggenakan jilbab.

Biasanya Niki dicap sebagai cewek seksi, pasalnya, ia sering berfoto dengan mengenakan baju-baju yang cukup terbuka.

Tidak hanya ketika melakukan pemotretan, beberapa kali ia juga sempat tampil dengan pakaian seksi ketika tampil bersama pasangan duetnya, DJ Delizious Devina.

Memasuki bulan Ramadan, seakan-akan citra seksi yang melekat padanya hilang.

Pasalnya, baru-baru ini, ia mengunggah sebuah foto ketika ia mengenakan jilbab berwara putih.

Foto tersebut diunggah di akun Instagram miliknya, @nikitamirzanimawardi_17 pada Sabtu (27/5/2017) ini.

Nikita meminta maaf kepada semua orang apabila ia melakukan hal yang keliru.

Ia juga mengucapkan selamat menunaikan puasa.

"Just thinking of you and the goodness you spread all over, just want to say sorry for everything I did wrong. May the Ramadan bring you peace and prosperity, good health and wealth, and brighten your life forever. Happy Fasting, Enjoy Ramadan. With love, Nikita mirzani," tulisnya mengiringi unggahan foto tersebut.