Jelang Ramadan, Selain Siapkan Diri, Ashanty Juga Siapkan Produk Kosmetik

SRIPOKU.COM - Jelang Ramadan, banyak hal yang mulai disiapkan oleh Ashanty.

Bukan hanya menyiapkan diri menyambut bulan suci, istri Anang Hermansyah ini juga menyiapkan produk kosmetiknya.

Hal ini diketahui lewat unggahan Instagram Ashanty berikut ini.

Berita Lainnya:

Jelang Ramadan, Ashanty Ziarah ke Makam Almarhumah Ibunya

"MARHABAN YA RAMADHAN

Selamat menyambut bulan suci ramadhan ABC lovers, mohon maaf lahir batin ya.

Semoga tahun ini kita semua di berikan kemudahan untuk menjalankannya.

Apa nih yang udah kalian siapkan untuk menyambut bulan puasa? kalau bunda @ashanty_ash selain menyiapkan diri, aku juga menyiapkan produk kosmetik dari @ashantyid dan @ashantybeautycosmetics

Karena kandungannya yang aman dan ringan diwajah serta HALAL lho ladies. Jadi jangan sampai salah pilih produk kosmetik untuk wajahmu.

Because we gives you true beauty."