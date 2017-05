Setelah Putus, Kartika Putri Siap Kembali Membuka Hati untuk yang Baru

SRIPOKU.COM - Putus cinta tak membuat Kartika Putri terus-menerus bersedih.

Kini dirinya sudah move on dan siap untuk menyambut kedatangan sang pengganti.

Hal tersebut ia sampaikan melalui unggahan Instagram-nya berikut ini.

"Dear Past, thank you for all the lessons... Forget all the pains of the past, they were meant to make me stronger.. start walking towards the future and blame no one as wrong...

Dear future I am Ready...

I Open My Heart to new beginnings..

Now, Be Happy and SMILE..."

Begitulah bunyi keterangan pada unggahan di atas.

Dalam unggahan tersebut tampak video Kartika yang sedang tersenyum.