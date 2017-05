Tom Cruise Benarkan Sekuel Film Legendaris Top Gun akan Dibuat

Aktor Tom Cruise menghadiri The Mummy Day di Hollywood & Highland, Hollywood, California, Sabtu (20/5/2017).

SRIPOKU.COM - Aktor ganteng Tom Cruise membenarkan bahwa sekuel film legendaris Top Gun akan dibuat.

"Benar-benar terjadi," kata Cruise dalam wawancara dengan program televisi Sunrise di Australia, Rabu (24/5/2017).

"Benar, memang benar. Saya akan memulai shooting mungkin tahun depan. Memang benar. Anda termasuk orang pertama yang saya beritahu," lanjut Cruise.

Dalam film keluaran tahun 1986 itu, Tom Cruise berperan sebagai penerbang jet tempur bernama Maverick.

Gosip soal Top Gun 2 beredar setelah produser Jerry Bruckheimer mengunggah fotonya bersama Cruise di Twitter pada 27 Januari 2016.

"Baru balik dari akhir pekan di New Orleans untuk menemui kawan lama, Tom Cruise, dan ngobrol sedikit tentang Top Gun 2," tulis Bruckheimer pada akunnya, @BRUCKHEIMERJB.

Gosip itu merebak lagi pada April 2017 ketika bintang lain Top Gun, Val Kilmer, menjadi bintang tamu sesi "Ask me anything" di Reddit.

"Tentu saja. Pasti asyik sekali," Kilmer menjawab pertanyaan dari seorang penanya.

Kilmer berperan sebagai Iceman, rival Maverick dalam film yang membesarkan nama mereka beruda itu.

Bergenre laga yang diwarnai romansa, Top Gun dirilis pada 1986. Film ini berkisah tentang kehidupan sejumlah pilot jet tempur angkatan laut AS.

Berita ini telah dipublikasikan di kompas.com dengan judul Tom Cruise Pastikan Ada "Top Gun 2"