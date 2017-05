Produk-Produk Fashion 2017 ini Cukup Nyeleneh dan Unik, Tapi Harganya Sangat Fantanstis

SRIPOKU.COM - Ide-ide baru di dunia fashion terus bermunculan dan tak pernah mati.

Trend-tren baru, unik, dan aneh terus bermunculan.

Bagi sebagian orang menganggap ide baru dalam dunia fashion harus terus update dan out of the box, namun bagi sebagian orang lainnya menganggap banyak model baru hampir sulit dilihat estetikanya, bahkan cenderung aneh dan 'menyebalkan'.

Inilah penampakan sembilan produk fashion 2017 yang nyeleneh, unik bahkan 'lunatic' dan sebagian dilabeli harga yang fantastis seperti dilansir cosmopolitan:

1. Celana jeans dua musim.

jeans 2 musim (Cosmopolitan) ()

Celana jeans warba telor asin ini dibuat untuk sewaktu-waktu bisa dipisah menjadi celana pendek 'banget' atau lebih mirip celana dalam.

Apakah nyaman menggunakan celana ini? Hingga saat ini belum ada yang bisa menjawab.

2. Guys, sneaker ini super aneh!

sneaker hancur (cosmopolitan) ()

Penampakannya tidak terlihat seperti sepatu.

Kalian akan menyangka sepatu ini hancur dan 'busuk', karena penampakannya robek di sana sini.