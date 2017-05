3 Posisi Bercinta Ini Membuat Dia Terpuaskan, Seperti Apa?

SRIPOKU.COM - Anda tidak perlu menghapalkan Kama Sutra untuk membuat pasangan Anda mencapai puncak saat bercinta. Bahkan Anda mungkin tidak perlu menjadi pria yang terlalu kreatif dalam hal itu.

Pasalnya, dalam survey yang dilakukan Women’s Health terhadap 500 perempuan tentang posisi seks yang paling sering membuat mereka terpuaskan, tiga posisi yang paling sering muncul adalah woman on top (35%), doggy style (25%), dan missionary atau man on top (23%).

Mengapa ketiga posisi yang dianggap standar itu justru dianggap paling bisa memuaskan? Menurut buku The 45 Sex Positions Every Couple Should Try, posisi-posisi tersebut memungkinkan terjadinya sentuhan ke titik-titik sensitif perempuan.

Dalam posisi woman on top, pasangan Anda memegang kendali permainan. Dialah yang mengatur irama dan kedalaman penetrasi, sehingga dia mengerti benar apa yang membuatnya nyaman.

Sedangkan dalam posisi doggy style, penetrasi dari sisi belakang memungkinkan Mr P menyentuh lebih dalam hingga servix yang dipenuhi saraf.

Sementara posisi missionary adalah posisi yang penuh keintiman. Kedua belah pihak bisa melakukan kontak mata dan terjadi sentuhan tubuh lebih banyak. Pasangan juga akan merasakan sensasi di Mrs V-nya.

Tentu sebelum memulai posisi ini, Anda sebaiknya juga melakukan foreplay agar pasangan siap dan bisa lebih menikmati hubungan seks.

