Setiap Menari Telanjang Pemain Striptis Di Pesta Kaum Gay Ini Diupah Rp 1,1 Juta

SRIPOKU.COM , JAKARTA -- TIM Reskrim Polda Metro Jaya mengamankan 141 pria yang diduga menggelar pesta kaum homoseksual bertemakan "The Wild One" di sebuah ruko, kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Minggu (21/5) malam. Di antara ratusan pria gay tersebut, polisi mengamankan enam pria penari telanjang (striptis).

RO (30), penari telanjang pesta kaum gay 'The Wild One' mengaku menerima upah Rp 1,1 juta per hari kerja. Dia tertunduk lesu dengan menggunakan pakaian hitam bertuliskan tahanan Polres Metro Jakarta Utara.

Bersama 10 pria gay lain, ia ditetapkan sebagai tersangka kasus pornografi. Ro dijerat Pasal 36 juncto Pasal 10 UU Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar.

Baca: Akhirnnya Real Madrid Juarain La Liga Usai Kalahkan Malaga

Baca: Setelah 5 hari dirawat, Akhirnya Nicky Hayden Meninggal Dunia



Ia mengaku bekerja sebagai satu di antara empat penari telanjang di Ruko Kokan Permata Blok B15‑16 Kelapa Gading RT 015/003, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Ruko Kokan dikelola PT Atlantis Jaya dan izin usaha berlaku hingga tahun 2018. Berkedok tempat fitness, Ruko menyediakan sarana dan pra sarana pornografi. "(Sebagai) Sexy dancer," ucap Ro di Mapolres Jakarta Utara, Senin (22/5).

Ia mengaku setiap penari telanjang diberi upah berbeda‑beda. "Saya Rp 1,1 juta," kata Ro.

Sementara, salah satu penari senior yang ikut diamankan polisi bernama Do (29) mengakui, sudah lima kali menari striptis di ruko berkedok fitnes dan spa tersebut. Dirinya mengaku, para tamu sering ia layani dengan pelayanan seks homoseksual.

"Saya digaji Rp 1,4 juta. Kalau saya cuma striptis. Kadang main (berhubungan badan) ya sama mereka (tamu). Ya saya layani. Sayanya juga belum berkeluarga. Hanya baru bekerja di sana sebagai penari saja," ungkap Doni.