Desain Jeans Terbaru dari Topshop, Lihat Harganya Bikin Pingsan

SRIPOKU.COM -- Selalu ada yang baru dalam dunia fashion.

Yah, tren fashion memang selalu berubah dari waktu ke waktu.

Sesekali ada masa dimana model baju zaman dulu kembali populer di masa kini.

Namun terkadang desainer yang memodifikasinya hingga kemudian menjadi booming.

Guys, kalau diperhatikan celana jeans selalu memiliki model yang hampir mirip.

Hanya saja terkadang bentuknya yang berubah ubah, di antaranya skinny jeans, straight leg, boot cut dan segala macamnya.

Eits, ternyata bukan itu saja, lho.

Yah, kini ada sebuah celana jeans yang terbuat dari plastik.

Desain celana jeans terbaru dari Topshop ini membuat siapa saja yang melihatnya mengangkat alis mereka.

topshop.com ()

topshop.com ()

topshop.com ()

Berdasarkan keterangan di website Topshop, celana ini dibuat untuk mengajak pelanggan yang berfikir out of the box.