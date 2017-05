Begini Jawaban Essien Ketika Meme Fotonya Sedang Potong Rumput di Titik Penalti Beredar

SRIPOKU.COM-Michael Essien tidak bergeming meski hujatan datang kepadanya. Kegagalan penalti juga membuat banyak meme lucu yang sebenarnya lebih menghujatnya, karena dianggap gagal dan tidak memenuhi ekspektasi sebagai pemain termahal di Indonesia.

Essien pun seolah tidak peduli dan dia tetap mempersiapkan diri dengan baik dan tetap menjalani aktivitasnya ketika bersama pelatih Futsal.

"Great experience to become a coach,if u want to support me & my team use #TeamEssien let's do this!@gojekindonesia? #Futsal." komentarnya di akun IG-nya, @iam_ess.

Tak pelak status Essien yang tengah berfoto bareng timnya saat hendak main fustal itu mendapatkan cercaan dan hinaan dari beberapa fansnya.

budipurnama1085351 misalnya kegagalan Essien melakukan penalti membuat dia kurang respek.

"Esien pain termahal di liga 1 indonesia tapi tendangan pinalti aja gk bisa mau gk saya Aas jarin cara nendang nya.."

Namun banyak pula yang membela Essien seperti dedengilanglg misalnya:

"Tidak semua pemain bintang selalu bagus ada jelek nya juga bray jadi woles aja ,yg penting persib number one."

Memang optimisme mengantarkan Persib juara masih berada di benak Essien'>Michael Essien. Bersama rekan-rekannya, ia akan berusaha menebus kesalahan-kesalahan lalu pada laga berikutnya nanti.

Di klasemen sementara Go-Jek Traveloka Liga 1 2017, PERSIB berada di peringkat dua dan terpaut tiga angka dari pimpinan klasemen, PSM Makassar. Namun masih panjangnya kompetisi membuat Essien tak patah semangat.

"Masih banyak pertandingan. Saya masih sangat-sangat optimis. Kita masih di tiga besar, peringkat dua, masih ada peluang," tegas Essien, Senin 22 Mei.