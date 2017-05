Astaga Model Playboy Ini Pose Bugil di Air Terjun, Begini Penampakannya, Bikin Panas Dingin

SRIPOKU.COM-Setelah mendapatkan hujatan karena sempat memposting foto telanjangnya di atas Gunung Keramat dan disucikan oleh penduduk setempat, di puncak Gunung Taranaki, Selandia Baru, beberapa waktu lalu.

Model majalah Playboy Jaylene Cook, tidak henti-hentinya membuat hal-hal yang kontroversial.

Setelah sempat memposting foto bagian belakang dengan menggunakan tas, kini, dia benar-benar memposting foto nude (bugil).

Dengan percaya diri dia membelakangi kamera dengan sedikit memberikan komentarnya:"We live in our own fairytale."

Jaylene Cook (Instagram)

Mirip dengan foto-foto sebelumnya, Jaylene berpose dengan menyamping agak membelakangi karema, tampak bokongnya yang seksi tanpa sehelai benang pun.

Para netizen pun salah fokus, bukan melihat air terjun yang diterangi pelangi indah itu yang menjadi sasaran, tetapi bagian bokong Jaylene yang kemudian dikomentari.

Foto ini yang paling tinggi dilike dan mendapatkan komentar. Bahkan ada beberapa yang ingin sekali mandi dan berenang bersama Jaylene di tempat yang indah itu.

Terutama kaum adam yang mengaku panas dingin melihat foto-foto Jaylene, Berikut komentar para netizen:

jaylenecook_:

"We live in our own fairytale."

ambiancehairdesignz:

"Cheeky bum bum haha holy shit thats beaut waterfall."