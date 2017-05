Stabilkan Harga Pangan, Sumsel Kirimi TTI 650 Ton Beras

SRIPOKU.COM, PALEMBANG ---Sebanyak 650 ton beras digelontorkan Pemprov Sumsel melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel mengirim beras ke Toko Tani Indonesia (TTI) Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta hingga akhir 2017 mendatang.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel Taufik Gunawan mengatakan, pihaknya mengakomodir pengiriman beras ini dari Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang ada di Sumsel guna mendukung stabilitas harga pangan. Seperti, Kabupaten Banyuasin, Ogan Ilir (OI), Ogan Komering Ilir (OKI), Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Mura, Lubuklinggau dan Lahat.

"Target pengiriman beras asal Sumsel ke Jakarta hingga akhir tahun ini sebanyak 650 ton," ungkap Taufik di sela-sela Launching Toko Tani Indonesia Center (TTIC) dan Melepas Pengiriman Perdana Beras Gapoktan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) ke TTI, di Halaman Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel, Senin (22/5/2017).

Menurutnya, beras Gapoktan tersebut dibeli dari petani seharga Rp7.500 per kilogram dan dijual ke masyarakat sebesar Rp7.700 per kilogram. Sedangkan beras yang dijual ke TTI DKI Jakarta senilai Rp8.000 per kilogram.

"Beras Gapoktan dibeli dengan harga Rp7.500 perkilo dan ongkos kirim sampai ke Jakarta disubsidi pemerintah," kata Taufik.

Dengan adanya pemasaran beras dari Gapoktan selaku produsen langsung ke pasar tingkat kosumen di ibukota negara untuk membantu penstabilan harga, produsen dapat menikmati harga layak dan konsumen membeli dengan harga yang lebih murah.

"Kita memang hanya mengirim beras, mengingat Sumsel surplus beras. Kalau untuk pengiriman beras ini sudah ini sudah tahun kedua, namun di tahun pertama hanya dikirimkan di Palembang dan sekitarnya," jelasnya.

Ia juga menambahkan, selain melepas pengiriman perdana beras Gapoktan ini, pihaknya juga meluncurkan Toko Tani Indonesia Center (TTIC) yang berada di halaman Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel.

"Jadi di toko ini juga masyarakat dapat membeli harga beras tadi dengan harga yang terjangkau. Selain beras di toko ini menjual juga sembako lainnya seperti bawang, cabai, gula, minyak dan lain sebagainya. Toko ini buka Senin sampai Jumat (dari pukul 07.30 hingga pukul 16.00)," paparnya.

Di halaman kantornya terdapat bermacam stand yang didirikan dengan menjual berbagai macam sembako yang bekerjasama dengan PT Garindo Media Tama (GMT). (EDITOR : DIW)