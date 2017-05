Paket Berbuka di Hotel Horison Ultima Hanya Rp 150 ribu

SRIPOKU.COM, PALEMBANG -- Hotel Horison Ultima Palembang menawarkan paket bebuka puasa di Malabar Resaturant berupa paket buffet all you can eat Rp 150 ribu nett/pax. Di bulan Ramadhan tahun ini Horison Ultima Palembang akan memberikan promo terbaik dengan tema Gebyar Ramadhan dengan konsep festival Ramadhan yang meriah dengan keanekaragaman tajil dan dekorasi colourful.

Priscilia WFS, Marketing Communication mengatakan, berbagai hidangan yang beragam dari tajil, hidangan Nusantara, Palembangan, Western, India, Suki, dan masih banyak lagi siap memanjakan lidah tamu sampai puas. "Tamu bisa mengajak kerabat dan keluarga Anda untuk menikmati santap berbuka puasa sambil menikmati suasana kota dari lantai 3 dengan ditemani alunan musik bernuansa Ramadhan," jelasnya, Senin (22/5)

Ditambahkan Priscilia, Untuk perusahaan ataupun instansi yang lebih ingin mendapatkan suasana private berbuka di Horison Ultima Palembang menawarkan paket Corporate Meeting / Gathering dengan fasilitas ruang meeting yang bisa disesuaikan dengan jumlah peserta meeting / gathering itu sendiri. "Paket ini hanya senilai Rp 200.000,- nett/pax, paket ini juga termasuk all you can eat buffet buka puasa" ujarnya

Selain itu, promo lainnya yang bisa didapatkan ialah promo kamar harga spesial. Apabila Anda dan kerabat anda ingin sekalian menginap dan menikmati pelayanan terbaik dari Hotel Horison Ultima. "kami menawarkan paket kamar dengan tipe Deluxe hanya dengan Rp 690.000,- nett/malam, anda sudah bisa mendapatkan voucher berbuka puasa," jelasnya.

Menginap di Horison Ultima juga mendapatkan fasilitas lengkap dan kenyamanan yang diberikan Horison Ultima Palembang." untuk menikmati indahnya silaturahmi Ramadhan di Horison Ultima Palembang . Info dan reservasi anda bisa menghubungi ke (0711) 388 000 / 0822 27001000," pungkasnya. (EDITOR : DIW)